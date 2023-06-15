Жалгас Жумагулов о дебюте Алмабаева и Максума в UFC: «Они вовремя пришли в UFC»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов прокомментировал дебют еще двух казахстанцев в его весе в UFC Асу Алмабаева и Азата Максума:

«Оба молодые, пришли вовремя в UFC. Я не могу сейчас их похвалить или плохое сказать, пусть сначала дебютируют. У них обоих для первого боя хорошие соперники, нужно выиграть их. Посмотрим, как они себя проявят в боях, потом уже можно будет что-то говорить, с кем-то сравнивать»

Азат проведет первый бой с Тайсоном Нэмом, Асу – с Оди Осборном.

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