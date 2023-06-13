Азат Максум улетел в США

Казахстанский боец UFC Азат Максум вылетел в США, где продолжит подготовку к дебюту в лиге против Тайсона Нэма.

Вместе с ним отправился на сбор экс-чемпион ONE Кайрат Ахметов.

Бой Максум – Нэм состоится 15 июля.

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC