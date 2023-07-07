Эксперт о бое Максум – Нэм: «Азат должен его проходить»

Михаил Краймер, обозреватель смешанных единоборств из России, выступил с прогнозом на дебют казахстанского файтера Азата Максума в UFC:

«Соперник у него такой, что он его должен проходить. Я думаю, что это такой чуть ли не самый комфортный вариант для входа в UFC. В принципе, у Нэма есть имя какое никакое, есть у него рекорд в UFC и плюс он уже, конечно, возрастной и есть бойцы, которые знают, как его побеждать, тот же Жалгас Жумагулов. Так что должен его Азат проходить, если он уровня UFC. В этом бою мы и проверим», — сказал Краймер.

Отметим, что Максум проведет бой с Нэмом 15-го июля.

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