Эксперт о бое Максум – Нэм: «Азат должен его проходить»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Михаил Краймер, обозреватель смешанных единоборств из России, выступил с прогнозом на дебют казахстанского файтера Азата Максума в UFC:

«Соперник у него такой, что он его должен проходить. Я думаю, что это такой чуть ли не самый комфортный вариант для входа в UFC. В принципе, у Нэма есть имя какое никакое, есть у него рекорд в UFC и плюс он уже, конечно, возрастной и есть бойцы, которые знают, как его побеждать, тот же Жалгас Жумагулов. Так что должен его Азат проходить, если он уровня UFC. В этом бою мы и проверим», — сказал Краймер.

Отметим, что Максум проведет бой с Нэмом 15-го июля.

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий