Казахстанец Орынбай проведет бой с экс-файтером BRAVE и M-1

Казахстанец Райымбек Орынбай (7-4) проведет бой в АСА Young Eagle против 31-летнего россиянина Рахмана Махажиева (15-6).

Махажиев известен по выступлениям в лигах АСА, BRAVE, M-1 и других. Сейчас идет на серии четырех побед.

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