Ильдар Кудайбергенов про бой Резников – Вартанян: «Артем был сам не свой, у Эдуарда, наоборот, получалось все»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Naiza Fighting Championship Ильдар Кудайбергенов Спорт Казахстана

 Экс-чемпион лиги NAIZA Ильдар Кудайбергенов поделился своим мнением о бое Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:

«В тот вечер Артем был сам не свой, а у Эдуарда, наоборот, получалось все. Я думал, что Артем после первого раунда заведется, будет рубиться. С Вартаняном нужно идти в открытую, это один из тех типов бойцов, кто навязывает свою игру, и Артем начал играть по его правилам»

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