Ильдар Кудайбергенов про бой Резников – Вартанян: «Артем был сам не свой, у Эдуарда, наоборот, получалось все»

Экс-чемпион лиги NAIZA Ильдар Кудайбергенов поделился своим мнением о бое Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:

«В тот вечер Артем был сам не свой, а у Эдуарда, наоборот, получалось все. Я думал, что Артем после первого раунда заведется, будет рубиться. С Вартаняном нужно идти в открытую, это один из тех типов бойцов, кто навязывает свою игру, и Артем начал играть по его правилам»

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC