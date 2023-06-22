Нурбек Карабала о поражении Артема Резникова: «Артем показал, что не боится соперника, даже когда был проигран бой»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился своим впечатлением от поражения Артема Резникова в финале гран-при АСА:

«Мы думали, что Артем выиграет. Знали мастерство Эдуарда, понимали, что будет сложно, но это по-казахски, мы всегда топим за своих, даже если сомневаемся. В Артеме сомнений не было в том, что он даст конкурентный бой. И даже в третьем раунде, когда я понимал, что уже бой скорее всего будет проигран, Артем показал, что не боится соперника, в моменте в клинче получил локтем, но решил форсировать, бросил серию ударов. Все пошло не по плану, но Резников показал класс в том, что даже после жестких пропущенных ударов можно сделать так, чтобы тебя не финишировали. Он выходил из ситуаций за счет силы духа. Было 4-5 хороших попаданий, когда бой мог быть завершен ранее, но при этом Артем не сдался»

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