Казахстанец Орынбай подписал контракт с АСА

Казахстанский боец ММА Райымбек Орынбай (7-4) подписал контракт с российской лигой АСА.

С большой долей вероятности экс-чемпион лиги NAIZA примет участие в турнире ACA Young Eagle.

Имя и дата соперника пока не называется.

Свой последний поединок Райымбек проиграл Сайфулле Джабраилову в бою за временный титул чемпиона NAIZA.

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