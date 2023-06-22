Карабала о возможности проведения боя Аббасов – Резников: «Артем продолжит карьеру в АСА, но если что-то не заладится, мы готовы»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал поражение Артема Резникова от Эдуарда Вартаняна и признался, что готов устроить своему соотечественнику бой в Казахстане:

«Артем – достойный сын своего народа. Очень отважный парень. Я не буду говорить про бой. Все все видели. Не буду говорить, почему это произошло. Скажу одно. Это один из немногих бойцов, который не оправдывается после поражений. «Извините, я виноват, не получилось». Вот это мне в нем нравится, мужское. Красавчик. Думаю, что он быстро вернется.

Мы с Артемом хорошо общаемся. Я склонен к тому, чтобы он продолжил карьеру в ACA. У него есть незавершенные дела: Али Багов, Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян. Если что-то не заладится, я готов устроить бой Резникову с Нариманом Аббасовым. Проблем нет, если все готовы»

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