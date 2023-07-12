Айдос Ербосынулы о проигранном бое Моррелу: «Во время подготовки были ошибки, силы закончились во втором раунде»

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Айдос Ербосынулы рассказал о бое с кубинцем Давидом Моррелом:

«Во время подготовки были некоторые ошибки. Затем процесс сгонки веса тоже прошел неправильно и роль этих ошибок была большой. Главная причина поражения была в том, что неправильно согнал вес. 56 часов я не ел ничего и не пил, и также провел три тренировки. И я не успел восстановиться. Если честно, силы у меня закончились уже во втором-третьем раундах. Остальное время я уже на морально-волевых качествах держался. Все из-за того, что не успел восстановиться»

Айдос проиграл нокаутом в 12-м раунде.

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