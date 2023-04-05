Айдос Ербосынулы: «Закон жизни таков, что невозможно всегда побеждать»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-1, 11 КО) высказался о победах и поражениях в жизни.

«Победа – это всегда сладкое чувство. Говоря научным языком, победа означает, что человек чувствует себя счастливым благодаря необычайному выбросу гормона тестостерона. А когда проигрываешь, наоборот, этот гормон падает. Но закон жизни таков, что невозможно всю жизнь побеждать. Если вы победитель в одной области, вы проиграете в другой. Жизнь состоит из побед и поражений. Благодарность Аллаху, который дал нам возможность понять это», – написал Ербосынулы в социальных сетях.

Отметим, что в ноябре прошлого года казахстанец потерпел поражение кубинцу Давиду Моррелю нокаутом в 12-м раунде, после чего был введен в состояние комы и прооперирован в США.

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