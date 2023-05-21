Айдос Ербосынулы о бое Ломаченко – Хэйни: «Ломаченко однозначно выиграл, но это бизнес»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы о бое Ломаченко – Хэйни:

«Ломаченко однозначно выиграл. Но спорт под названием «профессиональный бокс» сегодня — это бизнес. Как жаль, если вы не можете добиться желаемого, посвятив этому делу всю свою жизнь», — написал Ербосынулы в Instagram.

Хэйни выиграл у Ломаченко решением судей.

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