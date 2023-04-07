Айдос Ербосынулы о своем поражении: «Как мужчина я должен принять это»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Айдос Ербосынулы Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы о восстановлении от травмы и последнем поражении от кубинца Дэвида Морреля:

«Сейчас больше занимаюсь своим здоровьем. Конечно, я бы хотел вернуться на ринг, это моя мечта. В данный момент работаю над этим. Если внимательно посмотреть мой последний бой, то там не было момента для остановки боя. Да, соперник был сильнее меня. К этой встрече я подошел в неважной форме, на то были причины. Если бы все прошло в указанные сроки и при полноценной подготовке, то вы увидели бы другого Айдоса. К сожалению, все получилось так, как получилось. И как мужчина я должен принять это»

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий