Айдос Ербосынулы о своем поражении: «Как мужчина я должен принять это»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы о восстановлении от травмы и последнем поражении от кубинца Дэвида Морреля:

«Сейчас больше занимаюсь своим здоровьем. Конечно, я бы хотел вернуться на ринг, это моя мечта. В данный момент работаю над этим. Если внимательно посмотреть мой последний бой, то там не было момента для остановки боя. Да, соперник был сильнее меня. К этой встрече я подошел в неважной форме, на то были причины. Если бы все прошло в указанные сроки и при полноценной подготовке, то вы увидели бы другого Айдоса. К сожалению, все получилось так, как получилось. И как мужчина я должен принять это»

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»