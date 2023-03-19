Айдос Ербосынулы о следующем бое: «Пока еще не готов вернуться»

Боксер из Казахстана Айдос Ербосынулы ответил на вопрос о сроках возвращение на ринг.

«Пока еще не готов вернуться. Чего скрывать, я и сам соскучился», – сказал боксер.

В прошлом году Ербосынулы проиграл нокаутом кубинцу Давиду Моррелу и был введен в состояние искусственной комы.

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