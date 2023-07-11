Артем Резников о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат на подъеме, это его время»

Артем Резников дал свой прогноз на предстоящий поединок между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом.

«Я считаю, здесь ничего прогнозировать не надо. Гастелум – это тот, кто уже угасает, он на спаде, а Шавкат на подъеме, это его время. По антропометрии я не думаю, что он сможет к Шавкату подойти. У Шавката очень хорошая дистанция, длинные руки, хорошая ударка. Если даже со всех сторон посмотреть, я не вижу, что может Гастелум ему преподнести. Бой против Адесаньи? Это было когда? Лет 6-7 назад? Это же другой век, можно сказать, для спортсмена.

За 5 лет все меняется. В последнее время он не показывает ничего такого. Дышит хорошо, да. Но он не борется, а у Шавката есть борьба и хорошая дистанция. Он с рук, с ног бьет. Мой прогноз – болевой прием от Шавката. Я вижу удушку какую-нибудь. Если бы до решения дошло, было бы интересно. Но почему-то я думаю, что он сможет его где-то задушить», – отметил Резников.

Напомним, бой Рахмонов – Гастелум пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

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