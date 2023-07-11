Чемпион АСА о бое Гастелум – Рахмонов: «Легкие день для Шавката»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от поединка между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом, который пройдет 6 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе:

«Бой с Гастелумом – легкие деньги для Рахмонова. Келвин чуть слабее предыдущего соперника Рахмонова – Джеффа Нила. Шавкат очень хорошо идет и просит сильных соперников. Ему не дают. В UFC бойцы часто сливаются с боев против опасных оппонентов. Никто не хочет рисковать. Например, с Умаром Нурмагомедовым та же история. Он долго не мог найти соперника. Значит, удобный соперник для Рахмонова, который идет на победной серии. Если бы встреча Шавката и Келвина продлилась пять раундов, я бы сказал, что Рахмонов удосрочит американца. В трех раундах Гастелум еще может дотянуть до финальной сирены»

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