Жумагулов о своем поражении: «Не ищу себе оправданий»

Известный казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (14-9) выступил с заявлением после своего поражения американцу Джошуа Вану (8-1):

«Ассалямуалейкум! Приветствую всех! У меня все хорошо. Все всё видели. Не ищу себе никаких оправданий. Проиграл, сделал все возможное, дрался до конца. Что тут говорить... Возможно, карьера бойца в UFC у меня не получилась, но я могу сказать, что всегда я дрался до конца, не сдавался. Я простой пацан с улицы. Я добился такого высокого результата, ведь я попал в UFC. Для многих что я хочу сказать: все возможно в жизни — не слушайте никого, никогда не сдавайтесь, добивайтесь своих целей. Если есть мечта, то следуйте за ней. У меня все хорошо. Травм много — надо все залечить. Все вы знаете, что у меня лагерь был очень сложный, длинный, пять месяцев... Любой профессионал скажет, что это очень сложно, — тренироваться и держать себя в форме все пять месяцев. За это время я три раза делал вес, пять соперников у меня поменялось. Готовился то на высокого, то на маленького, потом опять на высокого... Вот эти все стрессы... Но я не ищу себе оправданий. Многие писали, что надо сниматься с боя, но я не из таких. Вышел и подрался, что ещё тут говорить и кричать. После драки кулаками не машут. Всем, кто болеет за меня, рахмет. Хейтеры, которые пишут плохое.. Я знаю, что вы в лицо мне это не скажете, вам духу не хватит. Сейчас залечусь, восстановлюсь, а там дальше видно будет, что и как... Буду ли я дальше драться или завершу карьеру. Пока не знаю, сейчас ничего не хочу говорить, кричать. Всех обнял»

В семи боях в UFC Жалгас Жумагулов потерпел шесть поражений.

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