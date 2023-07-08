Комментатор Матч ТВ про Рахмонова: «Шавкат – Чимаев здорового человека»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Мазуров оценил следующий бой казахстанца Шавката Рахмонова против американца Келвина Гастелума, который запланирован на 17-е сентября на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе:

«Шавкат — боец, поединки которого я с нетерпением жду. Есть такая шутка в интернете, что «Шавкат Рахмонов — Хамзат Чимаев здорового человека». Действительно, боец практически без слабых мест, которого очень правильно и хорошо ведут, не бросают сразу на топов, хотя я уверен, что Шавкат готов драться с любым: это и стойка, и борьба, удары ногами, руками. Что касается Келвина Гастелума, то это очень знаковое имя в мире единоборств. Поэтому скальп такого заслуженно и максимально яркая победа над ним будут великолепным подспорьем для Шавката, чтобы двигаться куда-то дальше»

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