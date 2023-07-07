Шавкат Рахмонов: «Понемногу изучаю английский»
Средневес UFC Шавкат Рахмонов рассказал, что изучает английский язык.
«Английский потихонечку изучаем. С каждым разом лучше. Не хочу сказать прям, что выучил, время покажет, понемногу будем учить», – отметил Рахмонов.
Следующий бой представитель Казахстана проведет против Келвина Гастелума 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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