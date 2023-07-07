Шавкат Рахмонов: «Понемногу изучаю английский»

Средневес UFC Шавкат Рахмонов рассказал, что изучает английский язык.

«Английский потихонечку изучаем. С каждым разом лучше. Не хочу сказать прям, что выучил, время покажет, понемногу будем учить», – отметил Рахмонов.

Следующий бой представитель Казахстана проведет против Келвина Гастелума 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»