Жумагулов про АСА: «Я злился, когда видел, что в гран-при не было казахов»

Теги MMA ACA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов про лигу АСА:

«Многие понимают, что там тяжело драться. Я злился, когда видел, что в гран-при АСА не было казахов. Там очень высокий уровень бойцов, закатывают такие поединки»

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