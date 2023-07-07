Жумагулов про АСА: «Я злился, когда видел, что в гран-при не было казахов»
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов про лигу АСА:
«Многие понимают, что там тяжело драться. Я злился, когда видел, что в гран-при АСА не было казахов. Там очень высокий уровень бойцов, закатывают такие поединки»
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