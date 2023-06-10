Тренер Максума о плане на бой с Нэмом: «Большой акцент ставим на борьбу»

Тренер Азата Максума Данеш Дунгебаев о плане на дебютный бой казахстанца в UFC против Тайсона Нэма:

«Мы пересмотрели все бои Тайсона Нэма и разработали определенную стратегию работы, учитывая его ошибки. Большой акцент ставим на борьбу»

«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC

«Борьба решает?». Бойцы сделали прогноз на финал гран-при АСА Резников – Вартанян

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC