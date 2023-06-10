Тренер Максума о плане на бой с Нэмом: «Большой акцент ставим на борьбу»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Тренер Азата Максума Данеш Дунгебаев о плане на дебютный бой казахстанца в UFC против Тайсона Нэма:

«Мы пересмотрели все бои Тайсона Нэма и разработали определенную стратегию работы, учитывая его ошибки. Большой акцент ставим на борьбу»

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