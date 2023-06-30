Джошуа Ван о победе над Жумагуловым: «Меня шокировало то, насколько крепкая у него башка»

Американский боец UFC Джошуа Ван поделился впечатлениями от боя с Жалгасом Жумагуловым в UFC.

— Меня немного шокировало то, насколько крепкая у него башка. Сколько бы я его не бил, этот малый продолжал на меня переть (смеется). Он чертовски большеголовый. В бою я не хотел тратить слишком много энергии. Во втором раунде я слышал, как мой тренер кричит: «Перезагрузка!» Поэтому я решил перезагрузиться. В третьем раунде я не был уставшим. Даже если бы поединок был пятираундовым, я бы чувствовал себя отлично.

Но раздельное решение судей — это какое-то безумие. Когда при объявлении счета первым назвали его имя, я был такой: «чего?» Но потом, когда вторая судейская записка оказалась в мою пользу, я уже знал, что выиграю. Если бы другой судья отдал поединок ему, я бы подумал, что они там слепые (смеется), — сказал Ван.

Бой, состоявшийся 24 июня, завершился победой Вана раздельным решением судей. Для Жумагулова это поражение стало уже шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

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