Шавкат Рахмонов: «Если буду слабость показывать – вообще не буду драться»

Шавкат Рахмонов рассказал, что завершит карьеру, если покажет слабость в октагоне.

- Был один бой в вашей карьере (против Фаридуна Одилова), где соперник сильно попал, но вы выдержали. Что вас движет в такие моменты не сдаваться?

– В моем понимании нет такого, что если пропустил удар, нужно сдаться. Я стараюсь биться до конца. Если буду слабость показывать – вообще не буду драться. Боец должен выходить и показывать характер, в моем понимании, боец должен идти до последнего.

Стоит отметить, что в бою Фаридоном Одиловым в мае 2018-го Рахмонов единственный раз в жизни попал в нокдаун. Казахстанец довел бой до победы техническим нокаутом и выиграл титул KZMMAF.

Следующий бой Рахмонов проведет против Келвина Гастелума 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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