Шавкат Рахмонов набрал миллион подписчиков в Instagram

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов дошел до отметки в миллион подписчиков в Instagram.



Таким образом, в этой социальной сети он стал четвертым по популярности спортсменом из Казахстана. Больше, чем у Рахмонова, подписчиков только у боксеров Геннадия Головкина (4,8 миллиона) и Ангелины Лукас (1,5 миллиона), а также волейболистки Сабины Алтынбековой (1,1 миллиона).



Напомним, что Рахмонов готовится к возвращению в октагон. 16 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США) он проведет бой против американца Келвина Гастелума.

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