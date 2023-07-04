Шавкат Рахмонов набрал миллион подписчиков в Instagram

Теги UFC Геннадий Головкин MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сабина Алтынбекова Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов дошел до отметки в миллион подписчиков в Instagram.

Таким образом, в этой социальной сети он стал четвертым по популярности спортсменом из Казахстана. Больше, чем у Рахмонова, подписчиков только у боксеров Геннадия Головкина (4,8 миллиона) и Ангелины Лукас (1,5 миллиона), а также волейболистки Сабины Алтынбековой (1,1 миллиона).

Напомним, что Рахмонов готовится к возвращению в октагон. 16 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США) он проведет бой против американца Келвина Гастелума.

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1 комментарий

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Владимир Новиков
молодец
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