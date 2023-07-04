Шавкат Рахмонов набрал миллион подписчиков в Instagram
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов дошел до отметки в миллион подписчиков в Instagram.
Таким образом, в этой социальной сети он стал четвертым по популярности спортсменом из Казахстана. Больше, чем у Рахмонова, подписчиков только у боксеров Геннадия Головкина (4,8 миллиона) и Ангелины Лукас (1,5 миллиона), а также волейболистки Сабины Алтынбековой (1,1 миллиона).
Напомним, что Рахмонов готовится к возвращению в октагон. 16 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США) он проведет бой против американца Келвина Гастелума.
Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»
Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой
1 комментарий