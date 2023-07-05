Шавкат Рахмонов: «Для меня большая честь представлять Казахстан на мировой арене»

Шавкат Рахмонов прокомментировал свою большую популярность в Казахстане.

«Популярность – это с одной стороны, хорошо. Но есть и плохая сторона: это где-то отвлекает, может что-то не понравится. Но мы с этим ничего не можем сделать. Нужно выигрывать, и популярность будет расти.

Но я не тот человек, который гоняется за хайпом. Обычный парень, который хочет добиться больших успехов. Никто не верил, что я добьюсь успеха. Я рад, на каком месте сейчас нахожусь, и для меня большая честь представлять Казахстан на мировой арене, поднимать флаг, показывать казахский дух», – отметил Рахмонов.

Следующий бой Рахмонов проведет против Келвина Гастелума 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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