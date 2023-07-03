Первый в Казахстане сериал про ММА уже доступен в интернете

2 июля состоялась премьера первого в Казахстане сериала о смешанных боевых единоборствах – «OCTAGON», создателями которого являются UNDERDOG и QazaqBro.

Эта захватывающая драма рассказывает историю молодого борца, который ищет свое место в жизни и стремится войти в мир профессионального спорта. Герой сериала, Канат Жумабек, которого сыграл восходящая звезда кино и ММА – Арнур Кабдолдаев, пытается найти себя в жизни. Попадая в ММА, он находит не только свою любовь, но и высокую цель.

Каждый бой для героя становится шансом доказать себе и всему миру, что ничто не стоит на пути к достижению его цели. Сериал позволит заглянуть в мир смешанных боевых единоборств и увидеть, как спорт может изменить жизнь человека, преобразить его и помочь ему найти истинное предназначение.

Старт сериалу был дан на youtube-канале OCTAGON TV, где уже можно посмотреть первую серию.

Следующая серия выйдет 9 июля в 21:00 на youtube-канале OCTAGON TV.

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