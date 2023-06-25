Касымханов нокаутировал бразильца в первом раунде

На турнире лиги OCTAGON экс-боец АСА Нурсултан Касымханов одержал вторую досрочную победу в первом раунде.

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Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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