Арман Ашимов может провести бой с Акторе Батырбеком

Казахстанский боец ММА Арман Ашимов может провести бой против Акторе Батырбека уже в этом году.

Об этом заявил президент лиги OCTAGON Нураддин Садыков.

По словам Нураддина Садыкова, Арман Ашимов уже давал согласие на поединок, но в то время Акторе Батырбек был травмирован.

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