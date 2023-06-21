Ерасыл Шукатаев выступит на турнире лиги OCTAGON
Казахстанец Ерасыл Шукатаев (10-4) проведет бой на турнире лиги OCTAGON 24 июня. Соперник – азербайджанец Рустам Маммадов (4-2).
Свой последний бой Ерасыл провел в лиге Alash Pride, выиграв решением Шерзода Каюмова.
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