Артем Резников о бое Рахмонов – Гастелум: «Считаю, что Шавкат будет все раунды бить соперника и в итоге может задушить»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников прокомментировал предстоящий поединок между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом.

«Очень интересный поединок. Гастелум – сильный ударник. Но Шавкат его не подпустит к себе за счет антропометрии. Перебьет его. У него хорошая стойка. Келвину будет тяжело к нему подобраться. Гастелум остается опасным, он – нокаутер. С таким парням нужно держать ухо востро.

Считаю, что Шавкат будет все раунды бить соперника и в итоге может «задушить». Гастелум не в своей лучшей форме сейчас. У него были поражения в последних боях. Сейчас время Шавката», – сказал Резников.

Бой РахмоновГастелум пройдет 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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