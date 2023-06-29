Сергей Морозов об анонсе боя Рахмонов – Гастелум: «Это хорошие новости для Шавката»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов прокомментировал предстоящий поединок Шавката Рахмонова (17-0) против американца Келвина Гастелума (21-8).

— Это хорошие новости для Шавката. Гастелум — медийный, известный боец. Победа над ним даст Рахмонову больше популярности, больше известности в Америке и во всем мире. Желаю Шавкату победы — это ему по силам, — считает спортсмен.

Напомним, что сегодня состоялся официальный анонс боя Рахмонов — Гастелум, который 16 сентября станет соглавным на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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