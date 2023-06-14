Асланбек Шымбергенов: «Утомили приглашения на интервью после ЧМ»

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов рассказал о сложностях после возвращения с победного ЧМ-2023.

«Утомили ли приглашения на интервью? Утомили, если честно», – сказал Шымбергенов в эфире ютюб-канала Marat Oralgazin.

Напомним, на ЧМ Асланбек, выступивший в весовой категории до 71 кг, завоевал золотую медаль. После победы в родном Таразе ему вручили ключи от 3-комнатной квартиры.

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