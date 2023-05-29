Асланбек Шымбергенов о подаренной квартире: «Нужен еще небольшой ремонт»
Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов рассказал о дорогостоящем подарке после чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан).
— Вам подарили трехкомнатную квартиру в Таразе?
— Да.
— Ремонт есть там?
— Ремонт есть, да. Нужен еще небольшой ремонт. Мебели пока нет. Надо наклеить обои и повесить люстры, мебель купить и все, – сказал босер в эфире подкаста «QAZAQ RING».
Отметим, что на мировом первенстве Шымбергенов завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма, в финале одержав победу над узбекистанцем Саиджамшидом Джафаровым единогласным решением судей.
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