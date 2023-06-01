Казахстанские чемпионы мира по боксу получили по 100 000 долларов от президента федерации бокса

В Алматы состоялось награждение казахстанских призеров ЧМ по боксу.

Обладатели золотых медалей на ЧМ в Ташкенте Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай получили по 100 000 долларов. Серебряному призеру соревнований Дулату Бекбауову вручили 50 000 долларов и швейцарские часы.

Серебряные призерки женского ЧМ по боксу в Нью-Дели Карина Ибрагимова и Ляззат Кунгейбаева получили от Кенеса Ракишева по 30 тысяч долларов, обладатели бронзы Алуа Балкибекова, Валентина Хальзова и Фариза Шолтай – по 10 тысяч долларов США.

Главный тренер мужской сборной Мырзагали Айтжанов получил в награду 25 000 долларов и автомобиль.

По сообщению федерации бокса, денежные награды были вручены из личных средств президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева.

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