Балауса Муздиман: «На ЧМ по боксу я болела за Махмуда Сабырхана»

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман рассказала, за кого из спортсменов болела на ЧМ, прошедшем в Ташкенте.

– Я лично болела за Махмуда Сабырхана, потому что мне нравится стиль его бокса. Конечно, я за всех болела, но хотела, чтобы именно Сабырхан получил золото, так как на прошлом ЧМ он стал серебряным призером.

Также Дулат Бекбауов, мой хороший друг, который стал вторым, за него я очень переживала. Хотя в финале у него не получилось взять золото, но тем не менее, он молодец. Черная лошадка этого чемпионата мира (улыбается).

Напомним, на ЧМ по боксу казахстанцы завоевали четыре золотых медали и одно серебро.

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