Уроженка Казахстана хочет провести бой с Амандой Нуньес

Теги UFC MMA Аманда Нуньес Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева назвала свой бой мечты:

«Хотела бы подраться со всеми топами. Аманда Нуньес, Джулианна Пенья, Холли Холм, Ирен Алдана. Многие меня спрашивают, подралась бы я с Куницкой? Да, подралась бы. Многие ребята после боёв даже дружить начинают. А Кайла Харрисон в PFL. Было бы неплохо. Но она не так на слуху, как Аманда Нуньес. На слуху Крис Сайборг. Вот с ней бы я хотела подраться»

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