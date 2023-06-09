Казбек Сагын о переходе в ONE FC: «Хочу защитить свой пояс и уйти»

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Казбек Сагын Спорт Казахстана

Чемпион NAIZA Казбек Сагын о переходе в сингапурскую лигу ONE:

«Думаю, что не задержусь в NAIZA. Я хочу защитить свой пояс и уйти в лигу ONE FC, потому что мы так и рассматриваем: кто победит в бою, того и подпишет ONE FC. Как по мне, в ONE FC большой приоритет дается нашей минимальной весовой категории. В UFC это особо не популярно, нет такого бойца, который дивизион бы продвинул. В 57 килограммах сейчас есть Мокаев, Асу Алмабаев сейчас будет газовать, но пока внимания от промоушена к этому дивизиону нет. А в ONE FC уровень не слабее, там более зрелищные и скоростные бои»

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