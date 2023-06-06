Багдат Жубаныш о бое с Казбеком Сагыном: «Если бы не боялся меня, не поехал в Осетию»

Казахстанский боец ММА, трехкратный чемпион мира по любителям Багдат Жубаныш высказался о поединке за титул лиги NAIZA против Казбека Сагына:

«Если бы он не боялся меня, он не поехал бы в Осетию. А тренировался бы в Алматы»

Этот бой станет первой защитой титула для Казбека и состоится 23 июня в рамках совместного турнира лиг NAIZA и URAL FC в Алматы.

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