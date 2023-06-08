Британец Шинк дал прогноз на бой Сагын – Жубаныш

Экс-боец лиги ONE Джон Шин поделился своим мнением о бое за титул NAIZA, в котором встретятся Казбек Сагын и Багдат Жубаныш:

«С нетерпением жду этого боя. Считаю, что Казбек сохранит свой титул!»

Этот бой состоится в рамках совместного турнира NAIZA и URAL FC, который состоится 23 июня.

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