Британец Шинк дал прогноз на бой Сагын – Жубаныш
Экс-боец лиги ONE Джон Шин поделился своим мнением о бое за титул NAIZA, в котором встретятся Казбек Сагын и Багдат Жубаныш:
«С нетерпением жду этого боя. Считаю, что Казбек сохранит свой титул!»
Этот бой состоится в рамках совместного турнира NAIZA и URAL FC, который состоится 23 июня.
«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC
Чейл Соннен проехался по Рахмонову за выбор соперника: советует драться с топом и забыть про Гастелума
💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC
Комментарии