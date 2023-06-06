Чемпион NAIZA Сагын о бое с Жубанышем: «Бага, ты ментально слаб, я на другом уровне»

Чемпион NAIZA Казбек Сагын о бое с Багдатом Жубанышем:

«Бага, ты же знаешь. На этот раз ты боишься меня, ты ментально слаб. Я на другом уровне»

Их бой пройдет в рамках совместного турнира лиг NAIZA и URAL FC 23 июня в Алматы.

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