Айбек Шокпутов о бое Сагын – Жубаныш: «Бой обещает быть интересным»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Казбек Сагын Спорт Казахстана

Тренер, основатель школы «Еркын Куш» Айбек Шокпутов о бое за титул лиги NAIZA между Казбеком Сагыном и Багдатом Жубанышем:

«У обоих бойцов очень хороший послужной список в любителях. Багдат готовится. Время и место назначено, бойцы набирают свою оптимальную форму. Казбек больше предпочитает ударную технику, а Багдат ближе к смешанному стилю — может бить и бороться. Подготовка Жубаныша проходит хорошо, бой обещает быть интересным»

Бой состоится на совместном турнире NAIZA и URAL FC 23 июня в Алматы.

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