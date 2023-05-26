Олжас Ескараев проведет бой против француза Джируна

Казахстанец Олжас Ескараев (12-5) проведет бой 23 июня в Бахрейне в лиге BRAVE.

Его соперником по бою легкого веса станет француз Илис Джирун (18-7).

В 2022 году Ескараев претендовал на титул Brave в легком дивизионе, однако проиграл единогласным судейским вердиктом другому кыргызстанцу Абдисаламу Кубанычбеку (19-2).

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