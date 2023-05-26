Команда Хабиба проведет турнир в Казахстане

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Команда экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проведет матч по грэпплингу против американской команды B-Team Jiu-Jitsu.

«Командный турнир состоится в Казахстане. Наша команда против команды Хабиба Нурмагомедова. Нет, сам Хабиб не будет бороться. Это было бы сумасшествием. Он будет тренировать», — заявил член команды B-Team Этан Крелинстен.

Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в ранге чемпиона мира UFC в легком весе.

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