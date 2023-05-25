Нурбек Карабала о бое Идрис – Асатрян: «У них есть история, планируем к концу года провести поединок»
Президент NAIZA Нурбек Карабала о бое Алиби Идриса и Вартана Асатряна на платформе лиги:
«К концу года мы планируем провести поединок между Алиби Идрисом и Вартаном Асатряном. У них есть история: Асатрян победил Жалгаса Жумагулова, который является одноклубником Алиби Идриса»
Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки
У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры
Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо
Комментарии