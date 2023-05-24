Определился соперник Асханова на турнире BRAVE 71

В Бахрейне 19 июня пройдет турнир BRAVE 71, в соглавном бою которого выступит казахстанец Ильяр Асханов.

Его соперником станет украинец Омар Соломанов (11-2), идущий на серии из 10 побед, две последние одержав в BRAVE

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