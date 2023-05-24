Чемпион NAIZA Вероника Борисова о бое Рахмонова – Карыгина: «Шансы 70 на 30 на победу Соры»

Чемпион NAIZA Вероника Борисова о бое Соры Рахмоновой и Валерии Карыгиной: «Думаю, шансы 70/30 на победу Соры. У Соры есть техника, тайминг, точность. На стороне Карыгиной дыхалка и физуха. Если у Соры весогонка пройдет легко — она победит. Но если нет, и бой будет длится всю дистанцию — тут уже шансы у Карыгиной».

Борисова встречалась с Сорой, нанеся ей на данный момент единственное поражение в профи карьере.

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