Чемпион NAIZA Вероника Борисова о бое Рахмонова – Карыгина: «Шансы 70 на 30 на победу Соры»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Чемпион NAIZA Вероника Борисова о бое Соры Рахмоновой и Валерии Карыгиной: «Думаю, шансы 70/30 на победу Соры. У Соры есть техника, тайминг, точность. На стороне Карыгиной дыхалка и физуха. Если у Соры весогонка пройдет легко — она победит. Но если нет, и бой будет длится всю дистанцию — тут уже шансы у Карыгиной».

Борисова встречалась с Сорой, нанеся ей на данный момент единственное поражение в профи карьере.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий