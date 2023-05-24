Айбек Шокпутов о реванше Дазаева и Бикрева: «Гойти набрал хорошую форму!»

Айбек Шокпутов, наставник бойцов UFC Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова, вырастивший немало чемпионов в актюбинском профессиональном бойцовском клубе «Еркин куш», рассказал S о предстоящем поединке за титул между казахстанцем Гойти Дазаевым и россиянином Дмитрием Бикревым на турнире AMC Fight Nights

«Гойти с зимы этого года прошел сборы, съездил на борцовские сборы, побывал в Хасавюрте, Дагестан. Подготовка у него неплохая. По его настрою он готовится на победный бой. Надеюсь, одержит победу. Все усилия и тренировки направлены на это. Дазаев набрал хорошую форму»

Турнир пройдет 24 июня в Москве, а бойцы оспорят чемпионский титул AMC Fight Nights в полусредней весовой категории, которым владеет сейчас россиянин.

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