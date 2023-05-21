Олжас Ескараев может выступить на турнире BRAVE 72

На турнире BRAVE 72, который пройдет 23 июня, может выступить казахстанский боец Олжас Ескараев (12-5).

Ескараев дрался за пояс в лиге, однако проиграл решением Абдисаламу Кубанышбеку. Успев уже закрыть это поражение серией из 2 побед.

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