Ильяр Асханов выступит на турнире BRAVE 71

19 июня в Бахрейне пройдет турнир BRAVE 71, в рамках которого выступит казахстанский боец Ильяр Асханов (12-4).

Асханов идет на серии из трех побед.

Имя соперника казахстанца пока не называется.

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