Кабардиев озвучил ближайшие планы: «Алматы, 27 мая»
Чемпион NAIZA в легком весе Магомед Кабардиев озвучил свои ближайшие планы;
«Следующий старт – Чемпионат РК по панкратиону. Алматы. 27 мая»
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