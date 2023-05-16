Лукас о бое с Муздиман: «Моя цель — только победа»

Теги Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала предстоящий поединок против Балаусы Муздиман на Спартакиаде в Петропавловске.

- Ангелина, как вам итоги жеребьевки? Встречались ли ранее с Балаусой Муздиман?

– Да, состоялась жеребьевка. 18 мая состоится мой первый бой на Спартакиаде. Могу сказать только одно: я много работала, трудилась, и уверена, что мой труд окупится. Моя цель — только победа.

- Балауса также выступает в профессионалах и хочет попасть в национальную сборную. Кто из вас больше адаптирован к любительскому боксу?

– У каждого есть свои цели и мечты. Это понятно. Но только ринг все покажет.

Напомним, что боксерши, выступающие в весе до 54 кг встретятся на Спартакиаде в первом круге.

Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий