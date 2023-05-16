Лукас о бое с Муздиман: «Моя цель — только победа»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала предстоящий поединок против Балаусы Муздиман на Спартакиаде в Петропавловске.

- Ангелина, как вам итоги жеребьевки? Встречались ли ранее с Балаусой Муздиман?

– Да, состоялась жеребьевка. 18 мая состоится мой первый бой на Спартакиаде. Могу сказать только одно: я много работала, трудилась, и уверена, что мой труд окупится. Моя цель — только победа.

- Балауса также выступает в профессионалах и хочет попасть в национальную сборную. Кто из вас больше адаптирован к любительскому боксу?

– У каждого есть свои цели и мечты. Это понятно. Но только ринг все покажет.

Напомним, что боксерши, выступающие в весе до 54 кг встретятся на Спартакиаде в первом круге.

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